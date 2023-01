Alle wichtigen Infos Das müssen Sie zu Fortunas Trainingslager in Marbella wissen

War das spanische Wetter am Sonntag noch einigermaßen durchwachsen, soll es in den kommenden Tagen von Sonnenschein geprägt sein. Fortunas Profis werden also beste Bedingungen vorfinden, bevor es am 16. Januar wieder zurück in die Heimat geht. Die Mannschaft residiert im „Melia Marbella Banus“, einer Herberge mit vier Sternen. Also weit entfernt von einem Luxustempeln, wenngleich man sich auch keine Sorgen machen muss, dass es den Profis an irgendetwas fehlen könnte. In dem Hotel (nur für Erwachsene) an der „Goldenen Meile“ von Marbella ist die Mannschaft vor Jahren schon mal untergekommen, aus organisatorischer Sicht ist die Lage zu den Trainingsplätzen natürlich das Ausschlaggebende gewesen.