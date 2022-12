Ein Opfer des neuen Systems Hendrix oder Sobottka – es kann nur einen geben

Die Systemumstellung bedeutet aber auch, dass im Zentrum ein bisheriger Stammspieler geopfert werden muss. Shinta Appelkamp sollte von seiner Veranlagung her auf der Zehn gesetzt sein. Einen solchen Kreativspieler hat Fortuna sonst nicht in ihrem Kader. Bleiben also noch zwei Positionen für drei Spieler im defensiveren Mittelfeld. In Marcel Sobottka, Jorrit Hendrix und Ao Tanaka hat Thioune gleich drei Akteure, die einen natürlichen Anspruch ableiten, in jedem Spiel in der Startelf zu stehen. Drei defensiv denkende Profis sind aber einer zu viel.