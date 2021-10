Mittwoch in Hannover : Das macht Fortunas Zweitrunden-Pokalspiele so speziell

Foto: Horstmüller 31 Bilder Fortunas besondere Momente im DFB-Pokal

Düsseldorf Eigentlich sollten Zweitrundenspiele im DFB-Pokal nichts Großartiges sein. Finale, Halbfinale, ja selbst Viertelfinale – da wird es heiß. Und in Runde eins passieren ja oft die dollsten Dinger. Warum für Fortuna aber gerade die zweite Runde eine ganz besondere ist.

Peter Frymuth ist ein Riesenfan des DFB-Pokals. Okay, das muss der Düsseldorfer in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes auch sein, zumal da er auch schon häufig als Offizieller bei den Auslosungen im Rahmen der ARD-Sportschau zu sehen war. Doch Frymuth liebt den Pokal wirklich und nicht nur aufgrund seiner Funktion: Als junger Kerl erlebte er die beiden Pokalsiege der Fortuna, der er jahrelang als Vorsitzender vorstand und deren Aufsichtsrat er heute angehört, in den Jahren 1979 und 1980.

Oft genug musste sich Frymuth in den darauffolgenden Jahren darüber ärgern, dass sein Herzenswunsch sich nicht erfüllte: Fortuna im DFB-Pokal weit kommen zu sehen. Am Mittwochabend gibt es die nächste Chance, zumindest eine weitere Runde anzuhängen. Die Mannschaft von Trainer Christian Preußer tritt um 20.45 Uhr beim Zweitliga-Rivalen Hannover 96 an und möchte dabei versuchen, das Achtelfinale zu erreichen.

Doch Vorsicht: Es ist die zweite Hauptrunde, und die ist für die Düsseldorfer schon oft eine ganz besondere gewesen. Nicht zuletzt gegen eben diesen Gegner vom Mittwochabend. In der Saison 2016/17 gastierte Fortuna ebenfalls in einem Zweitrundenspiel bei den 96ern, und sie musste dabei eine derbe 1:6-Klatsche einstecken.

Bleiben wir zunächst einmal in der Schublade „Pleiten“. Ein Jahr vor jenem 1:6, dem wir am Mittwochnachmittag noch einen eigenen Text widmen werden, erging es den Düsseldorfern erstaunlich ähnlich. Am 27. Oktober 2015, auf den Tag genau vor sechs Jahren also, traten sie beim 1. FC Nürnberg an, der wie sie in der Zweiten Liga spielte. Von Augenhöhe ließ sich an der Noris indes nicht sprechen, kassierte Fortuna doch eine 1:5-Schlappe, die auch in der Höhe verdient war.

Foto: Horstmüller 22 Bilder Heiße Duelle zwischen Fortuna und RWE

Doch es gab auch ganz andere Zweitrunden-Auftritte, an die die Düsseldorfer Fans noch heute gern zurückdenken. Zum Beispiel in der Saison 2012/13. Da erwartete die frisch in die erste Liga aufgestiegene Fortuna den Nachbarn Borussia Mönchengladbach, und es wurde ein Fest in der ausverkauften Arena. 52.500 Zuschauer sahen nach Verlängerung einen 1:0-Sieg der Rot-Weißen, zu dem Nando Rafael in der 97. Minute den Treffer beisteuerte.

Es gibt noch weitere bemerkenswerte Beispiele, von denen wir einige in unserer Pokal-Bilderstrecke würdigen, aber eins darf man dabei auf keinen Fall vergessen. Scheinwerfer an auf den 18. September 1995: Auch damals war Fortuna gerade in die Bundesliga aufgestiegen, und sie schaffte später im Gegensatz zu 2012/13 sogar den Klassenerhalt.

Foto: dpa/Daniel Karmann 30 Bilder Das sind die Marktwerte der Fortuna-Profis

Doch im September ging es um den DFB-Pokal, natürlich in der 2. Hauptrunde, und es ging gegen Bayern München. Das Rheinstadion wurde zum Tollhaus, als Darko Pancev den Außenseiter nach 21 Minuten in Führung brachte. Zwar glich Thomas Helmer in der 73. Minute aus, doch 360 Sekunden später stellte Richard Cyron mit dem 2:1 die Weichen Richtung Achtelfinale. In der Schlussminute machte Thomas Seeliger auf Vorarbeit des überragenden Ben Manga mit dem 3:1 alles klar.