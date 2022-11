Fortuna-Fans zu Katar, Teil 1 Warum die WM wie Nougat mit Ketchup ist

Andere Fans haben sich ebenfalls einen persönlichen Boykott auferlegt, dazu allerdings ein etwas konkreteres Ersatzprogramm. „Die Winterpause werde ich dazu nutzen, Spiele der Regionalligisten und Oberligisten zu besuchen“, schreibt Fabian Busch. „Ebenso spielt die zweite Liga in den Niederlanden auch durch. In der Regionalliga haben wir mit Oberhausen, Aachen, Münster oder auch Wattenscheid einige Traditionsklubs in der Nähe. Und in der Vorweihnachtszeit kann man sich mit Weihnachtsmärkten und Familienbesuchen die Zeit auch anderweitig vertreiben als mit Auswärtsfahrten nach Berlin oder München.“