Party, Hochzeit und Entspannung : Das machen Fortunas Profis im Urlaub

Fortunas Urlaubstross sendet von Ibiza einen Gruß an den verletzten Kevin Stöger, hinten (v. li.) Markus Heller (Medienabteilung), Jannick Theißen, Robin Bormuth, Adam Bodzek, Betreuer Oliver Paashaus, Christian Krumm (Medienabteilung), Torwarttrainer Claus Reitmaier, Marcel Sobottka, Mentaltrainer Axel Zehle, Videoanalyst Philipp Grobelny. Mitte (v. li.) Jean Zimmer, Kaan Ayhan, Niko Gießelmann, Alfredo Morales, Andre Hoffmann, Physio Carsten Fiedler, Betreuer Benjamin Hauptmann. Vorn (v. li.) Kenan Karaman, Matthias Zimmermann. Foto: Screenshot: Twitter (Fortuna Düsseldorf). Foto: Screenshot: Twitter (Fortuna Düsseldorf)

Düsseldorf Während Dodi Lukebakio und Dawid Kownacki noch bei der U21-EM im Einsatz sind, entspannen die Fortuna-Kollegen. Dabei stehen vor allem drei Urlaubsziele hoch im Kurs.

Alles begann auf den Balearen. Ein Großteil des erfolgreichen Fortuna-Teams startete Ende Mai nach dem letzten Bundesliga-Spieltag gemeinsam den Sommer-Urlaub. Nach der feucht-fröhlichen Mannschaftsfahrt gingen die Profis mit ihren Familien und Freunden eigene Wege. Nahezu täglich posten sie bei Instagram neue Urlaubsbilder von den schönsten Orten der Welt.

Gleich bei drei Fortunen gab es in den vergangenen Wochen zudem besonderen Grund zur Feier: Jean Zimmer, Matthias Zimmermann und Benito Raman haben geheiratet.

Jean Zimmer und seine Sara Magdalena ließen sich am Hohen Dansberg in der Nähe von Heidelberg trauen. Danach ging es direkt in die Flitterwochen. Das Ziel: die Malediven. Dort könnten die beiden auch auf Benito Raman treffen. Der Flügelstürmer, der in der kommenden Saison unbedingt für Schalke auf Torejagd gehen möchte, verbringt die Flitterwochen mit seiner Charline ebenfalls auf einer der Inseln im tropischen Indischen Ozean. Zuvor hatten die beiden ihre Hochzeit in der belgischen Heimat auf einem Schloss bei Gent gefeiert.

Matthias Zimmermann ist ebenfalls den Bund der Ehe eingegangen. Der 27-Jährige und seine Lea feierten ihre Liebe füreinander mit Familie und Freunden in der Finca Son Berga auf Mallorca. Die spanische Insel ist in diesem Sommer ohnehin sehr beliebt bei den Düsseldorfer Profis. Alfredo und Nadja Morales waren ebenfalls dort, um die Hochzeit von Freunden zu feiern.

Aymen Barkok machte zusammen mit Kumpels Urlaub in Petra auf Mallorca. Zuvor war der gläubige Muslim aber in Marokko, um in Casablanca - der Heimat seiner Eltern – Eid Mubarak, das Fest des Fastenbrechens, zu feiern.

Die Flitterwochen der Zimmermanns fanden im Übrigen in Dubai statt, dem Lieblingsziel der Fortuna-Spieler in diesem Sommer. Neben „Zimbo“ machen auch Diego Contento mit Frau Jessica, Andre Hoffmann mit Freundin Jessica, Marcel Sobottka mit Frau Jaqueline sowie Robin Bormuth mit Freundin Anna Urlaub in der Metropole der Vereinigten Arabischen Emiraten.

Zwei Fortunen hingegen können sich nicht in Pose vor Pools oder in schicker Abendgarderobe fotografieren lassen: Dodi Lukebakio und Dawid Kownacki sind noch mit Belgien und Polen bei der U21-Europameisterschaft aktiv. Am Sonntagabend gewann Kownacki, der das Team als Kapitän anführte, zum Auftakt des Turniers das direkte Duell mit Lukebakio mit 3:2.

(erer)