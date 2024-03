Abstiegsängste längst verschwunden Fortunas U23 dank Langeneke-Geheimnis im Siegesrausch

Der Schneeball von Fortunas Regionalliga-Fußballern, er rollt trotz wärmer werdenden Temperaturen – und wächst von Woche zu Woche. Von den vergangenen sieben Spielen hat die „Zwote“ sechs gewonnen, in den jüngsten 180 Minuten kam sie dazu ganz ohne Gegentor aus. Es scheint fast vergessen, dass die Situation im Herbst vergangenen Jahres noch eine ganz andere war. Damals standen die Flingerner auf einem Abstiegsplatz und waren in Partien spielerisch unterlegen, in denen sie qua ihrer Qualität nicht unterlegen hätten sein dürfen.