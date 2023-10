Trainer Thioune gibt die Richtung vor Was man nach der Länderspielpause von Fortuna erwarten kann

Und so liegt die Wahrheit über das tatsächliche Leistungsvermögen von Fortuna wohl exakt in der Mitte zwischen den Auftritten beim 5:0 in Elversberg und dem jüngsten 1:1 gegen Osnabrück. „Gegen den VfL war es zu wenig für unsere Ansprüche, in Elversberg war es vielleicht viel zu viel für das, was man erwarten darf“, konstatiert Thioune und fordert: „Wir müssen bei uns und verlässlich bleiben, das tut der Mannschaft gut, auch wenn der Gegner sich auf uns einstellt.“ Kostenpflichtiger Inhalt So, wie es der VfL den Worten seines Trainers Tobias Schweinsteiger zufolge („Wir wussten fast immer, was kommt“) am Freitag mit Erfolg getan hat.