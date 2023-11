Fortuna Düsseldorfs Sportdirektor Das ist Christian Weber

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2011/2012 wechselte Weber zu Alemannia Aachen in die 3. Liga. In der Winterpause der Saison 2012/13 kehrte er aber nach Düsseldorf zurück – allerdings in die Zweitvertretung der Fortunen. Für das letzte Saisonspiel der ersten Mannschaft in der Bundesliga in Hannover am 18. Mai 2013 wurde Weber aus Personalmangel von Meier nach oben beordert.