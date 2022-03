Maxim Schröder : Das zeichnet den ersten Sommerzugang von Fortunas U23 aus

Düsseldorf Die „Zwote“ hat ihren ersten externen Sommerzugang verpflichtet – und dabei das Rennen gegen andere Vereine gewonnen. Maxim Schröder wechselt aus der U19 von Preußen Münster an den Flinger Broich. Was den 18-Jährigen so besonders macht.

Die aktuelle Saison ist noch in vollem Gange, während die Verantwortlichen von Fortunas Regionalliga-Fußballern im Hintergrund emsig den Kader für die kommende Spielzeit planen. Jüngst haben sie den ersten externen Sommerzugang bekanntgegeben: Maxim Schröder wechselt aus der U19 von Preußen Münster an den Flinger Broich.

Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte für den ehemaligen Drittligisten bisher zehn Partien in der A-Junioren-Bundesliga, erzielte sieben Treffer und feierte bereits sein Debüt im Regionalliga-Team.

„Maxim ist ein kreativer Instinktfußballer. Die Fähigkeit, immer wieder mutig in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen, sowie seine Torgefährlichkeit insbesondere bei Standardsituationen machen ihn zu einem hochinteressanten Spieler“, sagt Fortuna-Nachwuchschef Frank Schaefer. „Wir freuen uns sehr über seine Verpflichtung. Sie ist auch ein Beleg dafür, dass inzwischen sehr deutlich wahrgenommen wird, dass junge Spieler in unserer U23 bestens aufgehoben sind.“

Nach Informationen unserer Redaktion hatten auch andere Vereine ihre Fühler nach Schröder ausgestreckt, am Ende entschied sich der 18-Jährige allerdings für die „Zwote“. Das freut insbesondere Trainer Nico Michaty. „Wir haben ihn schon in der Hinrunde intensiv gescoutet“, berichtet er. „Maxim ist der herausragende Spieler seiner Mannschaft und hat mit seiner sehr guten Quote auf sich aufmerksam gemacht. Er bringt eine gewisse Raffinesse und Spielfreude mit, macht auch mal etwas Besonderes und kann eine Partie entscheiden.“

Schröder entstammt der Nachwuchsabteilung des TSV Marl-Hüls, wechselte vor dreieinhalb Jahren nach Münster und von dort weiter zum VfL Bochum. Im vergangenen Sommer kehrte er aus dem Ruhrgebiet zu den Preußen zurück.