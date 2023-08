Der 18fümmenneunzich-Gerüchtecheck Das ist dran an den Spekulationen um Fortuna und Scott

Serie | Düsseldorf/Hannover · Es ist Transferzeit, und deren Hochphase beginnt: Noch bis zum 1. September können Spieler verpflichtet werden. Die Spekulationen schießen ins Kraut, und zuletzt wurde rund um Düsseldorf oft der Name Christopher Scott genannt. Was es mit ihm auf sich hat. Was dran ist.

25.08.2023, 10:02 Uhr

Das machen die Ex-Fortunen nach ihrem Abgang 79 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Der Deadline Day ist in Sicht. Nur noch rund eine Woche lang können in Deutschland Fußballprofis verpflichtet werden, die bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen. Nach dem 1. September, 18 Uhr, ist das Fenster zu, danach kann ein Klub höchstens noch Spieler aufnehmen, die zuvor arbeitslos waren. Christopher Scott gehört nicht zu dieser Gruppe, steht der offensive Mittelfeldspieler doch beim belgischen Erstligisten Royal FC Antwerpen unter Vertrag. Doch er will und soll weg – womöglich zu Fortuna? Hier geht es zur Bilderstrecke: Das machen die Ex-Fortunen nach ihrem Abgang