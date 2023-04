Wunschelf von Fortuna-Reporter gegen Darmstadt So würden wir das zentrale Mittelfeld besetzen

Was die personelle Lage anbelangt, hätte die Woche für Fortuna durchaus besser laufen können. Zunächst meldete sich Marcel Sobottka kurz vor dem Bielefeld-Spiel am vergangenen Sonntag mit einem grippalen Infekt ab und konnte erst am Donnerstag wieder ein paar Runden um den Platz drehen. Dann zog sich Ao Tanaka, der sich zuvor in eine prächtige Form gebracht hatte, einen Innenbandriss zu; wohl gleichbedeutend mit dem Saisonaus. Und auch Daniel Ginczek und Rouwen Hennings konnten zuletzt nicht durchgängig in vollem Umfang trainieren.