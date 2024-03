Enttäuschung bei Länderspiel So ist der Stand bei Fortuna-Torjäger Christos Tzolis

Bereits einige Stunden vor dem Anpfiff in Georgiens Hauptstadt Tiflis sorgte am Dienstag ein Posting des griechischen Portals „Hellas Football“ beim Twitter-Nachfolger „X“ für Aufsehen. Nationaltrainer Gustavo Poyet habe vier Spieler für das entscheidende Play-off-Finale zum Einzug in die EM-Endrunde in Deutschland gestrichen: Manolis Saliakas, Sokratis Dioudis, Giorgos Tzavellas und – Fortunas Topscorer Christos Tzolis.