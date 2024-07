Rheinderby erst im September Gegen diesen Gegner startet Fortuna in die neue Saison

Ganz kurz vor Weihnachten (20. bis 22. Dezember) endet die Hinrunde mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg – der gleiche „Endgegner“ wie in der abgelaufenen Saison, nur stand seinerzeit die letzte Tour des Jahres nach Sachsen-Anhalt an. Diesmal wird diese am 18. Mai die Abschlussfahrt der kompletten Spielzeit sein. An Karneval müssen die Düsseldorfer übrigens erneut nicht reisen, denn am jecken Wochenende steht das Heimspiel gegen Greuther Fürth auf dem Programm. Hier geht es zum kompletten Spielplan der Fortuna.