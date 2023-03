Fortuna gegen den KSC sonntags



Manchmal müssen sich die Entscheidungswege und Gedankengänge bei der Deutschen Fußball-Liga nicht jederfrau und jedermann erschließen. So wartete die Liga wochenlang, bis sie endlich die genauen Termine für die Zweitliga-Spieltage 26 bis 29 festlegte - um dann nur vier Tage später die Fixierung des 30. Spieltags nachzuschieben. Warum nur der 30te und nicht Nummer 31, 32 und 33 gleich mit? Diese Frage ist dann an die DFL zu richten. Sei's drum: An jenem Spieltag Nummer 30 empfängt Fortuna den Karlsruher SC am Sonntag, 30. April, um 13.30 Uhr in der Arena. Fast schon ein Tanz in den Mai.