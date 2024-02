Stand bei den Rückkehrern Das ist Fortunas Plan mit Appelkamp, Iyoha und Klaus

Düsseldorf · Verletzungen und Erkrankungen haben dem Zweitligisten in den vergangenen Wochen übel mitgespielt. Doch vor dem Spiel am Samstag beim Karlsruher SC gibt es einen Silberstreif am Horizont: Drei wichtige Stammkräfte stehen kurz vor der Rückkehr. Wie der Stand ist. Was Trainer Daniel Thioune überlegt.

15.02.2024 , 17:02 Uhr