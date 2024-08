Wenige Monate nach seinem Karriereende Diesen neuen Job hat Adam Bodzek jetzt im NLZ von Fortuna angetreten

In seinem Abschiedsspiel hatte Adam Bodzek den großen Bahnhof erhalten, der seiner Karriere angemessen war, und selbst einiges für einen unvergesslichen Tag getan. Beim 0:3 von Fortunas Regionalliga-Fußballern gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach hatte der Mittelfeldspieler wenige Wochen vor einem offiziellen Karriereende nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, doch weder das Ergebnis noch dieser Umstand spielten am Ende eine große Rolle. Den 2475 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion war all das egal, sie feierten den Routinier ohne Unterlass.