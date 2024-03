In Osnabrück schon wieder eine Option? Das ist der Comeback-Plan von Fortuna-Kapitän Hoffmann

Die personelle Bestandsaufnahme zu Beginn einer jeden Trainingswoche ist für Daniel Thioune fortwährend ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite vergeht schon lange kein Fortuna-Spiel mehr, ohne dass sich einzelne Akteure anschließend in den Krankenstand verabschieden. Allerdings kehren auf der anderen Seite in jüngster Vergangenheit auch stets verletzte Akteure wieder auf den Rasen zurück. Und so hatte Thioune auch am Montagvormittag gute wie schlechte Nachrichten im Gepäck.