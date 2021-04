Der 18fümmenneunzich-Blog : Diese Spiele warten noch auf Fortunas Konkurrenz

Die Klubs aus der 2. Fußball-Bundesliga haben ihren Schlussspurt begonnen. Für Fortuna geht es am 3. Mai gegen den Karlsruher SC weiter - aber wen haben die übrigen Klubs noch vor der Brust? Wegen der vielen Nachholspiele ist die Tabelle so schief wie nie. Wir geben in unserer Bilderstrecke einen Überblick über das komplette Restprogramm der 18 Teams.