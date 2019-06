Offiziell vorgestellt : Das ist Fortunas neues Ausweichtrikot

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat ihr Ausweichtrikot für die kommende Spielzeit vorgestellt. Die Fans wurden zuvor ganz schön irregeführt.

Fortuna Düsseldorf hat das Ausweichtrikot für die Spielzeit 2019/2010 vorgestellt. Der neue Dress ist schwarz. Unter dem Logo des Trikotsponsors sind rot-weiße Streifen zu sehen, die nach Angaben des Vereins an die Fahnen im Fanblock erinnern sollen. Besonders an dem Trikot ist, dass das Fortuna-Logo und der Schriftzug darunter im Dunkeln leuchten. Im Kragen ist ein Foto des Fanblocks zu sehen. Darunter steht das Wort „Gemeinschaft“. Rot-weiße Bündchen an den Ärmeln runden das Design der Spielkleidung ab. Hose und Stutzen zum neuen Trikot sind ebenfalls schwarz.

Fortuna hat die Fans am Freitag zunächst an der Nase herumgeführt. Bei Twitter hatte der Bundesligist ein Bild veröffentlicht, auf dem ein auf den ersten Blick rotes Trikot zu sehen war. Wie sich herausstellte, wurde das Trikot lediglich rot angeleuchtet.

Der neue Dress ist ab sofort im Onlineshop der Fortuna erhältlich. Verfügbar sind die Erwachsenen-Größen S bis 5XL zum Preis von 79,95 Euro und ein Kindertrikot in den Größen 128 bis 164 zum Preis von 59,95 Euro. Der Offline-Verkauf startet im Rahmen des von der Fortuna organisierten Streetsoccer-Turniers „Zurück zum Beton“ unter der Theodor-Heuss-Brücke am Samstag, 22. Juni, ab 15 Uhr. Anschließend gibt es das Trikot auch in den Fortuna-Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz zu kaufen.