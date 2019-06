In 106 Spielen in der Jupiler League Pro gelangen dem Angreifer 20 Tore und elf Vorlagen. In Belgien zog der extrovertierte Stürmer allerdings nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ab und an die Aufmerksamkeit auf sich. Unter anderem wurde er 2015 zu seiner Zeit in Gent für einen homophoben Spruch in Richtung der Fans des Rivalen FC Brügge suspendiert.