Sieben Pleiten in Serie Das ist das heißeste Pflaster der Liga für Fortuna

Selbst der einzige Sieg in Fürth in 94 gemeinsamen Fußballjahren hat noch ein bitteres G’schmäckle. Am 25. September 2012 gab es ihn, mit 2:0 durch Treffer von Oliver Fink (26.) und Ken Ilsø (34.). Es war in der einzigen gemeinsamen Bundesligasaison beider Klubs – und an deren Ende mussten beide absteigen. Was auf der anderen Seite heißt: In der Zweiten Liga, in der es zwölf Aufeinandertreffen am Laubenweg gab, hat Fortuna dort überhaupt noch nicht gewonnen.