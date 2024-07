Großes Zeugnis vor dem Zweitliga-Start Diese Noten bekommen die Fortuna-Profis für ihre Leistungen während der Vorbereitung

Hinter Fortuna liegen intensive Wochen. Kein Wunder, dass Trainer Daniel Thioune seiner Mannschaft sowohl am Montag als auch am Dienstag die Möglichkeit gegeben hat, die Akkus wieder aufzuladen. Am Mittwoch beginnt dann die konkret auf den Zweitliga-Auftakt von Fortuna beim SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr) ausgerichtete Arbeit – höchste Zeit also, um einmal zu schauen, wie sich die Profis der Düsseldorfer in der Vorbereitung geschlagen haben.