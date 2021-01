Alfredo Morales (Mittelfeld): Status – Vertrag läuft aus

Unsere Prognose: Sein Vertrag verlängert sich nach einer bestimmten Anzahl von Spielen. Diese Anzahl ist zwar noch nicht erreicht, bereits in diesem Monat könnte sich das aber ändern. Die Tendenz geht also ganz klar in Richtung Verbleib.

Chance auf Verbleib: 90 Prozent