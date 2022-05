Testen Sie Ihr Wissen! : Das große Saisonquiz zu Fortuna Düsseldorf

Foto: Frederic Scheidemann 66 Bilder Das große Saisonzeugnis für Fortunas Profis

Interaktiv Düsseldorf In unserem großen Ratespiel zur Zweitliga-Saison 2021/22 können Sie Ihr Wissen über Fortuna Düsseldorf testen. Wir stellen Sie mit 25 abwechslungsreichen Fragen auf die Probe. Und keine Sorge: Man muss kein Nerd sein, um mitmachen zu können. Wie viele richtige Antworten können Sie geben?

Seit etwas mehr als einer Woche ist die Zweitliga-Saison 2021/22 endgültig beendet. Und was war das mal wieder für eine nervenaufreibende Spielzeit für die meisten Fortuna-Fans? Die ständigen Aufs und Abs sind die Düsseldorfer Anhänger ja eigentlich bereits seit Jahrzehnten gewohnt. Doch in dieser Saison dürfte vielen das Herz mal ganz gewaltig in die Hose gerutscht sein. Schließlich sah es Anfang Februar sportlich ziemlich düster für Fortuna aus.

Doch nach dem Trainerwechsel sollte es für die Rheinländer stetig bergauf gehen. Daniel Thioune schaffte es innerhalb kürzester Zeit, der verunsicherten Mannschaft wieder neues Selbstvertrauen zu verleihen. Die Folge: eine sehr lange Serie ohne eigene Niederlage. Doch wie lang war diese Serie eigentlich? Das ist nur eine der insgesamt 25 Fragen aus unserem großen Saisonquiz.

Wer Fortunas bester Scorer in der abgelaufenen Saison war, ist möglicherweise noch recht leicht zu beantworten. Aber kommen Sie auch darauf, wie viele Tore Fortuna in der Nachspielzeit kassiert hat? Wie oft standen die Düsseldorfer im Topspiel der Zweiten Liga am Samstagabend auf dem Feld? Und wissen Sie noch, wie viele Punkte der Klub am Ende der Saison auf dem Konto hatte?

Falls Ihnen das Quiz an dieser Stelle nicht angezeigt wird, klicken Sie auf diesen Link.

Zu gewinnen gibt es außer der Ehre zwar nichts – aber ist es nicht schon viel wert, mehr zu wissen als die Sitznachbarin in der Arena oder der Kumpel aus dem Fanklub? Testen Sie Ihr Fortuna-Wissen! Und wie immer gilt: nicht schummeln!

Foto: dpa/Marius Becker 51 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Übrigens: Für eingefleischte Fortuna-Fans empfehlen wir unseren Newsletter. Darin enthalten ist alles, was man über den tollsten Klub der Welt wissen sollte: exklusive Nachrichten, persönliche Eindrücke und Einschätzungen unserer Reporter, Historisches, Kurioses und einen Ausblick auf das Wichtigste, was am nächsten Tag bei Fortuna ansteht.