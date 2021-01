Von Kastenmeier bis Hennings : Fortunas großes Hinrundenzeugnis

Analyse Düsseldorf Die 17 Hinrundenspiele in der 2. Fußball-Bundesliga sind absolviert – Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Wir haben dem Fortuna-Kader ein Hinrundenzeugnis ausgestellt, basierend auf den Noten aus unseren Einzelkritiken der Punkt- und Pokalspiele. Der Klassenprimus steht im Tor.

Am Dienstagabend um 20.30 Uhr beginnt mit dem Gastspiel des Spitzenreiters Hamburger SV beim Tabellenvierten Fortuna bereits die Rückserie der 2. Fußball-Bundesliga. Zeit zum Durchschnaufen gab es also nicht, seit die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler mit dem 3:3 gegen den Tabellennachbarn Spielvereinigung Greuther Fürth die Hinrunde beendete.

Wir haben den Düsseldorfern ein Zeugnis für diese Hinserie ausgestellt – nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern basierend auf den Noten, die unsere Redaktion den Profis in der jeweiligen Einzelkritik aller 19 Spiele gab. 19 Spiele deshalb, weil die beiden DFB-Pokalspiele beim Drittligisten FC Ingolstadt (1:0) und beim Viertligisten Rot-Weiss Essen (2:3) voll mit in die Bewertung einflossen. Das Fiasko in Essen zog dabei so manchen Kicker in der Durchschnittsnote spürbar hinunter.