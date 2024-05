Thioune-Wunsch geht in Erfüllung Das Geheimnis der starken Startelf-Rückkehr von Fortuna-Vizekapitän Sobottka

Auf einmal tut Marcel Sobottka wieder das, was er so gerne tut – und was er so gut kann wie kaum ein anderer Zweitliga-Spieler. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist in der Partie zwischen Fortuna und dem 1. FC Nürnberg am Freitagabend auf der Uhr, als der Mittelfeldakteur des Tabellendritten kurz hinter der Mittellinie in einen Zweikampf mit Lukas Schleimer zieht und den Ball erobert. Auf ziemlich abgeklärte Art und Weise, clever, ohne Foul. Ehe nur Sekundenbruchteile später die wilde Fahrt abgeht, an deren Ende es Vincent Vermeij ist, der die Düsseldorfer nach Zuspiel von Sobottka auf dem Weg zum späteren 3:1-Sieg in Führung bringt.