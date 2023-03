Endspurt in der Zweiten Liga Was Sportvorstand Allofs jetzt von den Fortuna-Profis fordert

Wer Klaus Allofs in den vergangenen Wochen dabei beobachtet hatte, wie er sich von A nach B bewegte, dem schwante vermutlich schon nichts Gutes. Bereits seit Monaten quält sich der 66-Jährige mit erheblichen Knieschmerzen. Doch Kürzertreten kam und kommt für den Sportvorstand in dieser Saisonphase nicht in Frage, weshalb er sich nicht geschont hat.