Vorfreude auf Heidenheim Das fordert Fortunas Sobottka vor dem Topspiel am Samstag

Düsseldorf · Der Respekt vor dem Samstag-Gegner 1. FC Heidenheim ist groß beim Vizekapitän der Düsseldorfer. Was den Tabellendritten in Sobottkas Augen besonders auszeichnet und was seiner eigenen Mannschaft in den vergangenen Wochen am meisten gefehlt hat.

07.03.2023, 18:02 Uhr