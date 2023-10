Als Analyse von Hamburg Das fordert Fortunas de Wijs für das Osnabrück-Spiel

Das wird allerdings aus anderen Gründen als in Hamburg nicht so einfach werden. Denn während der HSV Fortuna häufig in die Defensive zwang und ihr so sein Spiel aufdrückte, wird der Aufsteiger aus Niedersachsen sich am Freitag (18.30 Uhr, Arena) aller Voraussicht nach tief in der eigenen Deckung verschanzen. Den Bus vor dem eigenen Tor parken, wie das gern genannt wird. Kastenmeier graut es davor nicht: „Es macht schon Bock, den Jungs von hinten beim Fußballspielen zuzusehen, auch und gerade in engen Räumen. Aber wir müssen dahinkommen, dass wir noch viel häufiger solche Szenen haben. Gerade gegen Spitzenteams.“