Fortunas Klaus selbstkritisch : „Ich erwarte deutlich mehr von mir selbst“

Düsseldorf Felix Klaus ist seit knapp einem Monat Fortune. Bislang konnte der 28-Jährige noch nicht unter Beweis stellen, dass er für den ambitionierten Zweitligisten eine Verstärkung darstellt. Trainer Uwe Rösler plant aber fest mit ihm.

Felix Klaus startete direkt mit einem Boykott in die ersten Wochen bei Fortuna. Den Team-Friseur der Düsseldorfer, Brandon Borrello, suchte er nicht auf. Klaus hat den Vorteil, einen echten Haar-Profi in der Familie zu haben. „Meine Mutter hat mir beim Umzug nach Düsseldorf geholfen. Da habe ich sie direkt gebeten, mir die Haare zu schneiden“, erzählt Fortunas Winterzugang.

Daher kann er nun auch adrett in das kommende Spiel am Sonntag gegen Hannover 96 gehen. Es ist das Wiedersehen mit seiner alten Liebe. „Ich hatte eine super Zeit in Hannover“, sagt Klaus. „Sie wollten mich auch im Winter zurückholen. Aber die Gespräche mit Fortuna waren besser. Ich habe gespürt, dass Uwe Rösler und Klaus Allofs mich unbedingt haben wollen.“