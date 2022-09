Auch schon in Hamburg : Das erwartet Fortunas Trainer jetzt von Sobottka

Düsseldorf/Hamburg Der Interimskapitän war beim 3:1 gegen Rostock neben Dawid Kownacki Fortunas überragender Akteur. Nun steht das Topspiel beim Hamburger SV an – und es ist für beide Klubs eines mit Tücken. Welche das sind und was sich Trainer Daniel Thioune speziell von Sobottka erhofft.

Mitunter ist es schon komisch, was DFL und TV-Anstalten so alles als „Topspiel der Woche“ in der 2. Fußball-Bundesliga verkaufen. Darmstadt gegen Rostock am vierten Spieltag zum Beispiel – warum dieses Duell den Termin zur Primetime am Samstag um 20.30 Uhr erhielt, ist ebenso rätselhaft wie kurz darauf der Topspiel-Status für Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf oder Fortuna gegen Rostock, als die Tabellenplätze 18 gegen sieben und elf gegen acht ins Rennen gingen. Oder warum Hansa und Fortuna bei nur acht Spieltagen schon je dreimal das „Topspiel“ bestritten.

An diesem Samstag freilich erübrigen sich diese Diskussionen. Zwar müssen die Düsseldorfer schon wieder am Samstagabend ran, doch werden diesmal sicher mehr Leute als üblich bei Sport1 und Sky zuschalten: Fortuna gastiert beim Hamburger SV. Zwei große Namen für die Zweite Liga, die nach dem Verlust von Schalke und Bremen an das deutsche Oberhaus kaum mehr an Tradition und Attraktivität bieten könnte als mit dieser Paarung.

Sie führt zudem zwei Klubs zusammen, die unter den Experten zu den größten Aufstiegsfavoriten gehören. Wobei der HSV diese Rolle gern annimmt und zuweilen sogar befeuert, während sich Fortunas Trainer Daniel Thioune immer noch lieber als „Partycrasher“ bezeichnet denn als Kandidat für die erste Liga. Vier Punkte trennen seine Rot-Weißen als Tabellenfünften derzeit vom Zweiten aus der Hansestadt; Thiounes Zurückhaltung ist also berechtigt, täte sich doch im Falle einer Niederlage schon ein kleiner Graben nach ganz oben auf.

Keiner allerdings, der an den verbleibenden 25 Spieltagen nicht zuzuschütten wäre. Und es ist ja bislang auch nicht so, als ob Topfavorit HSV problemlos davonmarschierte: Von ihren bisherigen vier Heimspielen hat die Truppe von Trainer Tim Walter zwei verloren, während die Auswärtsweste der Hanseaten noch blütenweiß ist. Eine Chance für Fortuna – wenn die nicht selbst von Sorgen geplagt wäre.

Beim 3:1-Sieg im Heimspiel gegen Rostock standen Trainer Daniel Thioune nur noch zwölf gesunde Feldspieler aus dem Zweitligakader zur Verfügung, und entscheidend mehr sind es bis jetzt nicht geworden. Im Gegenteil: Nun ist auch der Einsatz von Dawid Kownacki gefährdet. Der polnische Nationalstürmer hatte sich trotz zwei Tagen Trainingspause wegen einer starken Erkältung zur Verfügung gestellt, ein Zaubertor erzielt und eine Vorlage gegeben, ist nun aber erst recht ziemlich platt.

Thioune bleibt an seiner alten Wirkungsstätte („Es wird eine emotionale Rückkehr für mich, weil ich trotz des fehlenden Aufstiegs eine gute Zeit in Hamburg hatte“) die Hoffnung, dass die verbliebenen Kicker ebenso trotzig und unbeeindruckt auf die Situation reagieren wie beim ersten Auftritt des letzten Aufgebots.

Marcel Sobottka etwa, der gegen Rostock einen Gala-Auftritt hinlegte. „Das war in der ersten Hälfte überragend“, attestiert Thioune dem 28-Jährigen. „Ich habe den Trainerkollegen auf der Bank auch gesagt: Kein Zufall, dass er das Tor schießt und wie er es schießt nach eigener Balleroberung und Doppelpass mit Dawid. Das war das, was ich von Cello erwarten kann, weil ich um seine Qualitäten weiß. Gegen Rostock hat er eine Messlatte gelegt – so darf er jetzt gern jede Woche abliefern. Viele Dinge sind dann eben doch nicht zufällig, sondern hart erarbeitet und die Konsequenz aus vielen anderen Momenten.“