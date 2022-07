Jetzt im Handel : Das erwartet die Fans im Fortuna-Saisonmagazin

Daniel Thioune mit dem neuen Saisonmagazin. Foto: f95.de

Düsseldorf Eine neue Spielzeit ohne das Saisonmagazin der Fortuna? Inzwischen gar nicht mehr vorstellbar. Seit Jahren produziert der Verein in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion das Magazin „1895“ mit allen wichtigen Informationen zur Saison. Was diesmal enthalten ist, wie man das Heft bekommt.

Daniel Thioune hat ein großes Hobby. Nein, nicht die Fortuna – bei ihr ist der Trainer zwar mit ganzem Herzen dabei, aber letztlich ist die Arbeit beim traditionsreichen Zweitligisten für ihn auch ein klassischer Broterwerb. Und nein, auch die Familie ist hier nicht gemeint – obwohl der Coach, der am Donnerstag 48 Jahre alt wird, ein echter Familienmensch ist. Tatsächlich geht es ums Longboardfahren, denn kaum etwas macht der gebürtige Niedersachse in seiner Freizeit lieber.

Das ist der Grund, warum das Titelbild des neuen Fortuna-Saisonmagazins „1895“ Daniel Thioune auf dem Board zeigt. Kein Fake, denn so wie auf diesem Foto kann jeder Düsseldorfer oder Besucher der Landeshauptstadt ihn tatsächlich immer dann am Rhein entlangflitzen sehen, sobald es seine Zeit erlaubt. Gianni Costa hat Thioune deshalb auch am Rhein getroffen und ein ausführliches Interview mit dem Trainer geführt – die Titelgeschichte des Magazins.

Natürlich geht es in diesem Interview aber nicht nur ums Boarden, sondern auch um den Menschen Daniel Thioune im Allgemeinen und selbstverständlich auch um die Fortuna. Um diesen Verein, die launische Diva vom Rhein, dreht sich ja unter dem Motto „So bringt Thioune Fortuna ins Rollen“ ohnehin alles auf den 148 Seiten, die ab sofort zum Preis von sechs Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel und auch im RP-Shop unter der Internetadresse www.rp-shop.de (dann bei Suchfrage „Fortuna“ eingeben) zu bekommen sind.

Neben der Titelgeschichte mit dem Trainer sind im neuen Saisonmagazin, das wie gewohnt in Zusammenarbeit der Fortuna mit unserer Redaktion entstanden ist, noch viele weitere lesenswerte Geschichten enthalten. So hat Bernd Jolitz elf Fragen an Christian Weber gestellt, in der der neue Sportdirektor einen tiefen Einblick in seine Vorstellungen vom Fußball gewährt.

Darüber hinaus hat sich Pascal Biedenweg näher mit der Konkurrenz Fortunas in der Zweiten Liga beschäftigt: Wer gehört zu den Favoriten, wer hat besonders viel investiert, für wen könnte es ein schwieriges Jahr werden?

Und richtig vermutet: Über den Vorstand des Vereins, der ja in dieser Besetzung auch noch nicht sehr lange im Amt ist, erfahren die Fans in „1895“ selbstverständlich auch einiges. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass sich hinter Alexander Jobst, Klaus Allofs und Arnd Hovemann echtes Back-Talent verbirgt? In der Backstube von Josef Hinkel konnten die drei es unter Beweis stellen; freilich nicht, ohne dabei über die Fortuna zu sprechen.

Garniert werden diese und weitere Geschichten aus dem Profi- und Nachwuchsbereich von jeder Menge Daten und Fakten zur Saison. Unter anderem werden die Gegner und ihre Stadien ausführlich vorgestellt, dazu auch der komplette Fortuna-Kader in Wort und Bild. 148 Seiten Fortuna, die kein Fan verpassen sollte – also auf zum Kiosk oder in den RP-Shop!

