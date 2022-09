Talente für den Angriff : Das erwartet Fortunas Trainer jetzt von Baah und Iyoha

Düsseldorf Fortunas Testspiel beim Bundesligisten VfL Bochum wurde abgesagt. Bitter für die Spieler, die bislang weniger Einsatzzeiten bekamen: Sie sollten die Chance bekommen, sich aufzudrängen. Die beiden jungen Angreifer gehörten dazu. Was Daniel Thioune generell mit ihnen plant, was er sehen will.

Länderspielpausen kommen in den seltensten Fällen gelegen. In der Regel möchte eine Mannschaft entweder einen positiven Lauf in der Liga fortsetzen oder am liebsten sofort die Scharte einer soeben kassierten Niederlage auswetzen, statt die Gedanken daran zwei Wochen lang mit sich herumzuschleppen. Bei Fortuna ist das diesmal etwas anders: Die zwei Wochen ohne Pflichtspiel sind sehr gut dafür geeignet, die ganzen Verletzungen auszukurieren, die sich die Profis in der jüngsten Vergangenheit zugezogen haben.

Gespielt werden sollte dennoch, und zwar in aller Freundschaft am Donnerstag um 14 Uhr beim Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum. Am Mittwochnachmittag erfolgte jedoch die Absage: Es stehen aufgrund der Verletzungsserie einfach zu wenige Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung. Trainer Daniel Thioune hätte ansonsten überwiegend Spieler auflaufen lassen, die zuletzt weniger Einsatzzeiten bekamen.

Ganz vorn auf dieser Liste: Kwadwo Baah und Emmanuel Iyoha. Für Ersteren hat es bislang in der Liga nur zu Kurzeinsätzen gereicht, Iyoha kam beim 0:2 in Hamburg wenigstens schon gleich nach der Pause für Kristoffer Peterson ins Spiel. „Bei Emma müssen wir die Spielzeit erhöhen“, erklärt Thioune. „Das haben wir zuletzt Woche für Woche getan, in Hamburg hat er jetzt 45 Minuten bekommen. Ein, zwei gute Ansätze hat er dabei gezeigt. Er war auch schon vor dem Spiel in unseren Gedanken, aber das Problem ist einfach, dass wir Emma noch nicht über 90 Minuten sehen.“

Da hätte das Testspiel helfen können. „Jetzt ist es auch die Pflicht der Spieler, mir vielleicht in Bochum zu zeigen, dass ich die Spielzeit weiter erhöhen muss“, hatte der Chefcoach vor der Absage erklärt. „Dass sie Platzzeit finden. Das gilt genauso für die Jungs aus der U23, die seit ein paar Wochen bei uns dabei sind, aber nicht wirklich auf dem Platz stattgefunden haben.“

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder Das ist Emmanuel Iyoha

Diese jungen Spieler wie zum Beispiel Tom Geerkens und Niko Vukancic hätten sich auch entwickelt, attestiert der Trainer, ergänzt jedoch: „Sie dürfen auch alle mehr dafür tun, dass sie auch Platzzeit bekommen.“ Ein Fingerzeig durchaus auch in Richtung Kwadwo Baah. Fortuna hatte den deutschen U19-Nationalspieler gegen Ende der Transferperiode vom englischen Zweitligisten FC Watford ausgeliehen. Dabei war klar, dass der 19-Jährige nicht sofort für einen Stammplatz infrage käme, weil er sich erst einmal im neuen Klub und in der Liga zurechtfinden musste. Ein wenig mehr als die bislang dargebrachten zwei bis 13 Minuten Spielzeit sollten von ihm aber schon bald zu sehen sein.

In Bochum hätte er zumindest abseits der Liga diese Möglichkeit bekommen. „Er wird dort so lange spielen, wie die Kräfte reichen“, hatte Thioune gesagt. Generell kitzelt der Trainer den gebürtigen Schwaben verbal aber schon ein bisschen. „Ob die Qualität auf dem Platz ausreichend ist? Da kann er gern den Finger heben und mal Druck auf die anderen Flügel ausüben“, fordert Thioune. Bislang sei im Training zu sehen, dass sich Baah noch nicht ganz an das Tempo gewöhnt habe. „Er darf deutlich dynamischer in manchen Aktionen sein, er muss das Eins-gegen-Eins erzwingen, muss aber auch die Wege nach hinten machen. Die fordere ich von allen Spielern ein.“