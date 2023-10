Nach Behauptung von Schweinsteiger Fortuna entschlüsselt? Das denkt Trainer Thioune darüber

Kein Hexenwerk also, schon eher eine Momentaufnahme in den Augen des 49-Jährigen, der in diesem Zusammenhang auf das gegen den Aufsteiger eher blasse Auftreten von Torjäger Christos Tzolis zu sprechen kommt. „Um es auf Christos runterzubrechen: Natürlich sieht man seine Stärken“, erklärt Thioune. Und wenn diese so deutlich zu Tage treten, kann sich ein Gegner mitunter auch ein Mittel dagegen zurechtlegen – das dann an nicht ganz so optimalen Tagen eines Stürmers sogar funktioniert.