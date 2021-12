Nationalspieler im Wandel : Was Fortunas Trainer Preußer jetzt über Koutris denkt

Düsseldorf Vom Platz auf der Tribüne zum Platz in der Startelf: Der Wind hat sich gedreht für Fortunas griechischen Nationalspieler. Auch beim 1:1 gegen den FC St. Pauli lieferte der 26-Jährige wieder eine ordentliche Vorstellung ab. Was sein Trainer dazu sagt und welche Erwartungen er hat.

Das Thema war eigentlich schon durch. Konkret gesagt am 6. November: Da spielte Fortuna in der heimischen Arena ihr Zweitligamatch gegen Hannover 96, und beim 1:1 standen die aktuellen Nationalspieler Leonardo Koutris und Dragos Nedelcu nicht einmal im Kader. Obwohl sie fit und einsatzfähig gewesen waren. „Andere haben sich im Training einfach mehr aufgedrängt“, gab Trainer Christian Preußer seinerzeit als Erklärung zu Protokoll.

Da beide Spieler nur ausgeliehen sind und ihre entsprechenden Arbeitspapiere am Ende der Saison auslaufen, schien es das gewesen zu sein. Doch nur fünf Wochen später hat sich der Wind gedreht. Dass Nedelcu nach den Rippenbrüchen von Kapitän Adam Bodzek wieder zu einer Option geworden ist, ist angesichts des extremen Mangels an Innenverteidigern bei Fortuna noch keine große Überraschung. Doch auch Koutris ist wieder da – und der Grund dafür ist keine personelle Notlage.

Eine weitere Umstellung Preußers könnte nun nachhaltigere Wirkung für den 26-Jährigen haben. Nach Heidenheim setzte der Coach für die folgende Partie beim Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 von einer Viererkette in der Abwehr auf eine Dreierkette, die sich bei Ballbesitz des Gegners in eine Fünferkette wandelt. Eine Entwicklung, die Preußer noch kurz zuvor als ungeeignet für Fortunas Personalsituation bezeichnet hatte – und die Koutris aber auf den Leib geschneidert ist.

Seit dem Abpfiff in Dresden hat der Sohn einer brasilianischen Mutter und eines griechischen Vaters keine Spielminute mehr verpasst. Weil er als einziger Spieler auf der linken Außenbahn und mit gleich drei Innenverteidigern hinter sich nicht ganz so viele defensive Aufgaben abarbeiten muss wie als Linksverteidiger in einer Viererkette. Denn Defensivzweikämpfe, so viel ist klar, werden nicht mehr Koutris’ Kernkompetenz.