Nach kuriosem Spielverlauf Warum das 1:1 von Fortuna auf Schalke viele ratlos zurücklässt

Meinung | Gelsenkirchen · Ein Punkt beim FC Schalke – fast zu jeder Zeit in der Düsseldorfer Klubgeschichte wäre das gefeiert oder zumindest gern hingenommen worden. Am Samstagabend dominierte die Enttäuschung. Und doch fällt die Bewertung des 1:1 nicht ganz so leicht. Warum das so ist.

28.04.2024 , 11:40 Uhr