Späte Schlappe gegen Rödinghausen Darum wurmt Fortunas U23 ihre Niederlage so sehr

Verlieren macht nie Spaß. Doch es schmerzt besonders, wenn man mit dem Gefühl aus dem Spiel geht, man hätte gut und gerne auch als Sieger vom Platz gehen können. So geschehen beim Regionalliga-Spiel zwischen Fortunas U23 und dem SV Rödinghausen (1:2). Die Ostwestfalen waren acht Minuten vor Schluss durch einen Standardtreffer in Führung gegangen, nachdem die „Zwote“ selber genug Möglichkeiten gehabt hatte, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der ersten Hälfte hatte sie selbst sogar noch durch Innenverteidiger Nick Otto in Front gelegen, ehe sie kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich kassiert hatte.