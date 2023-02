Eltern und Kinder überrumpelt Darum ist dieses beliebte Angebot von Fortuna eingestellt worden

Die Nachricht kam aus heiterem Himmel. Jedenfalls für die betroffenen „Kunden“. Entsprechend groß war die Aufruhr, als viele Eltern und Großeltern mit fußballbegeisterten Kindern davon erfuhren, dass Fortuna die Pforten ihrer Fußballschule vor etwa zwei Wochen unvermittelt dichtgemacht hat. „Sollte es tatsächlich so sein, dass die Fußballschule komplett geschlossen wird und alle Zusatztrainings sowie Feriencamps nicht mehr stattfinden, dann ist das ein herber Verlust für die Kinder aber auch ganz sicher für die Fortuna“, schrieb Marcel Botsch, ein enttäuschter Vater, in einem Brief an Vorstandschef Alexander Jobst und Sportvorstand Klaus Allofs, der unserer Redaktion vorliegt.