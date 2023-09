Beim 1:1 gegen Hannover Darum war dieser Fortuna-Elfmeter keiner wie jeder andere

Christos Tzolis ist ein Sonnenkind. Diesen Eindruck kann man zumindest gewinnen, wenn man Fortunas Linksaußen so rund um die Trainingseinheiten und Spiele erlebt. Der 21-Jährige ist immer gut drauf, lacht viel, ist freundlich zu jedem in seiner Umgebung. Erst wenn man sich ein bisschen länger mit ihm unterhält, das Gespräch etwas mehr in die Tiefe geht, dann ist zu spüren, dass Tzolis auch andere Zeiten erlebt hat. In denen er sich nicht so wertgeschätzt gefühlt hat – weswegen es ihm jetzt auch in Düsseldorf so besonders gut geht.