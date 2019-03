Beim 3:1-Sieg im Westderby : Darum war Fortuna besser als Gladbach

Fortunas Jubeltänzchen vor der Südtribüne. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Der 3:1-Sieg von Fortuna Düsseldorf über Borussia Mönchengladbach kam alles andere als zufällig zustande – er war hochverdient. Das sind die wichtigsten Gründe für das überraschende Ergebnis.

Bernd Jolitz

Bessere Vorbereitung. Fortuna Düsseldorf hat den Derbycharakter der Partie von der ersten Minute an angenommen, Borussia Mönchengladbach nicht. Trainer Friedhelm Funkel verstand es, jeden einzelnen seiner Spieler mit konkreten Aufgaben zu betrauen, die die Profis des Aufsteigers minutiös erfüllten. Dabei waren sie sich für keinen Zentimeter Laufweg zu schade, dabei kämpften sie um jeden Einwurf und bestritten jeden Zweikampf im Mittelfeld, als wäre es ihr letzter. Als die pomadigen Gladbacher begriffen, was an diesem Samstagnachmittag gefragt war, war es längst zu spät für sie.

Der Blitzstart. Nach nicht einmal 16 Minuten führte Fortuna bereits 3:0. Diese Starter-Qualität ist sehr untypisch für die Düsseldorfer, die in der bisherigen Saison zuvor erst einen Treffer in den ersten 20 Minuten erzielt hatten. Das letzte Mal, das ihnen in der Bundesliga ein vergleichbarer Auftakt gelang, ist mehr als 35 Jahre her. Am 20. Januar 1984 machte Fortuna in der 22. Minute das 3:0 und siegte am Ende 4:1 – gegen Borussia Mönchengladbach.

Mehr Begeisterung. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll das ist, mit dieser fantastischen Mannschaft vor diesem fantastischen Publikum zu spielen“, sagte Funkel nach dem Abpfiff. „Es ist einfach wie ein Traum, das ich das als Trainer noch erleben darf.“ Die Begeisterung, die aus diesen Sätzen spricht, vermittelt der erfahrene Chefcoach auch seinem Team, und dieses setzte die Vorgaben auf dem Rasen eindrucksvoll um. Für Fortuna ist jedes Bundesligaspiel ein Highlight, erst recht das Nachbarschaftsderby, während Gladbach lange den Eindruck vermittelte, eine lästige Aufgabe im Vorbeigehen lösen zu wollen.

Größerer Teamgeist. Fortuna hat in dieser Saison schon oft ihr großer Zusammenhalt ausgezeichnet – gegen Gladbach machten die Düsseldorfer in dieser Hinsicht ihr Meisterstück. Ohnehin unterliefen der Funkel-Truppe nur wenige Fehler, doch wenn einmal einer passierte, war sofort ein Mitspieler zur Stelle, um ihn auszubügeln. Bei den Gladbachern vermisste man diese Qualität zumindest in der ersten Hälfte, als schwere Patzer von Matthias Ginter, Jonas Hofmann und Nico Elvedi zu den drei Düsseldorfer Treffern führten.

