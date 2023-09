Nach dem Sieg gegen Karlsruhe Darum tröstete Fortuna-Trainer Thioune Angreifer Jona Niemiec

So weit, so gut. Aber, so Thioune: „Dann kommt auf einmal ein Spiel wie in Elversberg, und da sind offene Räume. Dann ist natürlich klar, dass dann ein junger Spieler kommt und sich hinterfragt, warum er keine Platzzeit dort bekommt. Das haben wir dann auch besprochen: dass wir ein paar Themen haben, dass wir sein Profil schärfen müssen. Ihn variabler und breiter aufstellen müssen. Aber ich weiß, dass Jona seine Minuten bekommen muss, und gegen den KSC hätte er sie bekommen.“