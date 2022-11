Fortuna in Hannover : Darum stellt Thioune bei 96 nicht nur nach Leistung auf

Düsseldorf Englische Woche, zweiter Teil: Am Dienstagabend müssen die Düsseldorfer zum Tabellennachbarn Hannover 96. Trainer Daniel Thioune wird das Erfolgsteam vom 1:0 gegen FC St. Pauli wohl auf einigen Positionen ändern. Warum das geschieht und wer eine Startelf-Garantie bekommt.

Drei Spiele in sieben Tagen – es ist schon ein strammer Hinrunden-Endspurt, den Fortunas noch immer dezimierter Kader da hinlegen muss. „Ich glaube schon, dass wir resistent sind“, sagt Trainer Daniel Thioune mit Blick auf die zweite Englische Woche innerhalb kürzester Zeit. „Aber man hat auch gesehen, dass Jorrit Hendrix und Rouwen Hennings gegen St. Pauli frischer gewirkt haben als andere, und die beiden waren neu in die Startelf gerückt.“

Seine Schlussfolgerung daraus: Auch im nächsten Spiel bei Tabellennachbar Hannover 96 am Dienstag (18.30 Uhr) kann es nicht schaden, wenn die Anfangsformation ein wenig frisches Blut zugeführt bekommt. In Person von Marcel Sobottka geschieht dies auf jeden Fall. Ganz gegen seine Gewohnheit hat Thioune seinem zuletzt gesperrten Vizekapitän bereits eine Startelf-Garantie gegeben. „Cello ist ein absoluter Führungsspieler, ein Leader“, betont der 48-Jährige. „Für mich ist er ein unheimlich wichtiger Ansprechpartner, der sich die Startelf-Garantie mit richtig guten Leistungen verdient hat.“

Überhaupt werde es bei Änderungen in der Aufstellung für Hannover weniger um Leistungsgründe als um Frische gehen. Der Chefcoach wirbt aber auch dafür, den 21-jährigen Polen nicht nur nach einem Spiel zu bewerten. „Ebenso, wie man ihn nach der Zeit vorher nicht überbewerten sollte“, betont er. „Es war ein ordentliches Spiel von ihm am Samstag.“

Mehr als ordentlich war dagegen das, was Emmanuel Iyoha in ungewohnter Rolle auf den Rasen brachte. „Ich habe nicht gewusst, dass Emma das so gut kann“, sagt Thioune und spielt dabei auf die Defensivqualitäten des 25-Jährigen an. Dieses Lob wiegt umso schwerer, als der Trainer Iyoha schon lange bestens kennt: Die beiden hatten bereits in der Saison 2017/18 zusammengearbeitet, als Iyoha an den VfL Osnabrück ausgeliehen war, den Thioune damals trainierte. „Großes Lob dafür, wie Emma seine linke Seite zugemacht hat.“