Eigentlich wäre Niemczycki an der Reihe gewesen Darum stand Kastenmeier auch beim Pokaldrama auf St. Pauli im Fortuna-Tor

Im Grunde hatte es eine klare Regelung gegeben. Fortuna-Stammtorhüter Florian Kastenmeier sollte in den Zweitliga-Spielen zwischen den Pfosten stehen, Karol Niemczycki, sein Stellvertreter, ab der zweiten Runde in den DFB-Pokal-Duellen. So hütete der Pole sowohl beim 6:3-Erfolg nach Verlängerung in Unterhaching als auch beim 2:1-Sieg in Magdeburg den Kasten – nicht aber beim jüngsten Elfmeterdrama auf St. Pauli, das Fortuna ins Halbfinale führte.