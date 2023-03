Am Samstag in Lippstadt Darum spielen Fortunas Ginczek und Peterson in der Regionalliga

Bitter für Ampomah, denn der Offensivmann war bei Fortunas sportlicher Leitung in Ungnade gefallen und zur zweiten Mannschaft degradiert worden. Dort erzielte der Ghanaer in fünf Einsätzen drei Treffer, zuletzt den einzigen beim 1:5 gegen Kaan-Marienborn. Beim 3:1-Heimsieg am siebten Spieltag traf er sogar doppelt. Gegner damals – der SV Lippstadt.