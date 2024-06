Zweitliga-Spieler ohne NLZ-Ausbildung Darum sind „Umweg-Profis“ für Fortuna ein echtes Geschäftsmodell

Wer als junger Fußballspieler von einer großen Karriere im Profigeschäft träumt und die nötigen Fertigkeiten mitbringt, wechselt über kurz oder lang in das Nachwuchsleistungszentrum eines namhaften Klubs, sofern ein entsprechendes Interesse vorliegt. Dieser Weg ist seit einigen Jahren der übliche, doch er verspricht keineswegs per se Erfolg. Erstens gelingt nur wenigen Talenten nach dem Ende ihrer Jugendlaufbahn der Sprung in den bezahlten Fußball, und zweitens mehren sich die Beispiele, dass es durchaus auch Spieler zum Profi bringen, die kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen haben.