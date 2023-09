Daniel Thioune hat sich festgelegt Darum setzt Fortunas Trainer voll auf dieses Spielsystem

Düsseldorf · Seit Daniel Thioune im Februar 2022 Cheftrainer in Düsseldorf geworden ist, hat er sein Team in einigen verschiedenen Systemen spielen lassen. Jetzt hat er sich auf eines erst einmal festgelegt. Wie das vor dem Spiel in Rostock aussieht. Welche Gründe der Trainer hat.

13.09.2023, 10:32 Uhr