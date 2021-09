Fortuna-Vorbereitung auf Regensburg : Darum schmeißt Tanaka nach dem Training eine Runde Sushi

Düsseldorf Trotz des 1:0-Sieges hat Fortuna in Aue einige Fehler gemacht, die sich nicht wiederholen sollen. Deshalb dauerte die Videoanalyse am Mittwoch besonders lang, und anschließend wurde intensiv trainiert. Was der Trainer sagt, welcher Spieler die Einheit abbrechen musste.

Trainer Christian Preußer nahm seine Jungs zum Start in die heiße Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.30 Uhr) ordentlich ran. Erst eine rekordverdächtig lange Videoanalyse des Aue-Spiels, dann nach verspätetem Beginn der Rasenarbeit 80 intensive Minuten mit dem Ball und schließlich noch ein paar Sprints hintendran. Zur Belohnung gab es hinterher in der Kabine eine Runde Sushi, die Ao Tanaka anlässlich seines 23. Geburtstags am vergangenen Freitag nachträglich springen ließ.

Das Personal Abwehrspieler Dragos Nedelcu trainierte nach seiner Oberschenkelverletzung aus den Länderspielen mit Rumänien wieder voll mit. Somit fehlte vom Stammpersonal nur Stürmer „Emma“ Iyoha nach seinem Innenbandanriss im Knie. Gegen Ende der Einheit schied Dawid Kownacki aus, der einen Schlag auf den Oberschenkel erhalten hatte. Der polnische Nationalstürmer bekam von den Physios einen dicken Verband verpasst und ging vorzeitig in die Kabine. Es sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte Fortuna mit, keine ernsthafte Verletzung.

Das sagt der Trainer Christian Preußer hat sich nach dem 1:0 in Aue offenbar die Tabelle näher angesehen. „Jetzt Regensburg schlagen, dann sind wir voll dabei“, betonte der 37-Jährige vor der Einheit. Nicht zuletzt wegen dieses Anspruchs nahm die Videoanalyse des Aue-Spiels so viel Zeit in Anspruch: Die Fehler blieben dort zwar ungestraft, sollen sich aber gegen den Tabellenführer aus Regensburg am Samstag nicht wiederholen.

Das wurde trainiert Vorrangig schnelles Ein-Kontakt-Passspiel, dann ein Kleinfeldspiel mit vollem Einsatz – siehe Kownacki. Auffällig dabei, dass Zugang Robert Bozenik zwei herrliche Treffer erzielte, einen davon auf Zuspiel von Khaled Narey; der hatte den besser postierten Slowaken in Aue noch übersehen.

