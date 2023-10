Innenverteidiger aus Leidenschaft Darum lässt Fortunas de Wijs den Draht nach Australien glühen

Dennoch blickt er mit Zuversicht auf das am Samstag anstehende Topspiel gegen Lautern in einer vollen Arena. „Wir haben immer noch großes Vertrauen in uns selbst, es gibt keine Panik bei uns.“ Mit der eigenen Form und vor allem der seines jungen Partners in der Abwehrzentrale, Jamil Siebert, ist der 28-Jährige ohnehin zufrieden – und darf das auch sein. „Am Anfang der Saison habe ich mit Andre Hoffmann zusammengespielt, nach seiner Verletzung dann mit Jamil. Aber am Ende des Tages sind beide Qualitätsspieler, da macht das keinen Unterschied. Er macht das richtig gut.“