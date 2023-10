Am Ende der Trainingswoche Darum lässt Fortuna-Coach Thioune seine Spieler richtig schwitzen

Und am Samstag wird der Coach die Zügel noch einmal richtig anziehen, bevor es anschließend in zwei freie Tage geht. „Da gibt es dann einen ordentlichen Reiz für alle Spieler“, kündigt Thioune an. „Wir wollen ja auch ein bisschen den Wettkampf simulieren. Das machen wir dann aber isoliert und nicht mit dem Ball am Fuß, den hatten wir jetzt die ganzen Tage dabei.“ Also Lauf- statt Fußballschuhe? Nein, ganz so schlimm werde es nicht, verspricht der 49-Jährige: „Aber wir werden noch einmal ein bisschen Kilometer abarbeiten, sodass wir quasi nahezu im Rhythmus bleiben und jeder Spieler das abbekommt, was er diese Woche noch braucht.“