Besorgnis nach 2:2 in Hannover Darum kommt Fortuna nicht von der Stelle

Daniel Thioune grummelt an diesem Sonntagmittag noch ein wenig. Es liegt in der Natur der Sache, dass er als Cheftrainer lieber erklärt, was alles gut gelaufen ist, als ständig darüber dozieren zu müssen, welche Defizite sich aktuell im Spiel seiner Mannschaft auftun. Thioune, 49, ist seit Februar 2022 in Diensten von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. In dieser Zeit hat er überwiegend auf der Sonnenseite des Berufslebens gestanden.